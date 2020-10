Internet è tutto uno scarica qui l’autocertificazione. Per catturare lettori. Se uno vuole scaricarla, va nei canali governativi ufficiali. E comunque, c’è la bufala: obbligo di scaricare l’autocertificazione. No, in realtà, le Forze dell’ordine ne sono sempre dotate. Inutile andare in allarme.

Nessun obbligo di scaricare l’autocertificazione: la voce ufficiale

Conta solo quel che il Governo dice. Sarà pure un Esecutivo che perde colpi a livelli di immagine dopo il disastro Covid, ma queste sono le regole. Non certo imposte dai siti e dai forum online. È qui.

L’autocertificazione da compilare anche sul posto

Meglio avere tutto pronto e compilato anche quando vai in auto. Ma il modulo può essere compilato anche al momento del controllo

È on line il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.

L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Positivi: attentato alla salute

Per chi sgarra in auto, sono 533 euro di multa. Ma se viaggi sapendo di essere positivo al corona, è attentato alla salute: un reato. Robe da Codice Penale e da punire in modo giustamente severo.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI