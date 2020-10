Fa il giro del mondo il maldestro tentativo di tirare fuori dalla sabbia una Maserati Ghibli

Un video in cui si vede un pickup Toyota Hilux che cerca maldestramente di tirare fuori dalla sabbia un’auto sportiva Maserati Ghibli sta guadagnando popolarità su Internet. Questo video per primo è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook da Ian Boicos.

Ecco il video del tentativo maldestro di tirare fuori dalla sabbia una Maserati Ghibli

Un testimone oculare è riuscito a catturare con la sua telecamera come l’autista di un pickup ha cercato di tirare fuori dalla sabbia una Maserati Ghibli. Tuttavia, tutti i suoi sforzi per aiutare non hanno portato a nulla. Inoltre, commettendo diversi errori contemporaneamente, il pickup Toyota Hilux strappa la parte anteriore della Maserati nel momento più cruciale.

Il problema è stato che la fune di traino non era attaccata al normale gancio dai carri attrezzi, ma molto probabilmente era stata maldestramente legata a uno degli elementi di design in plastica della parte anteriore di Maserati Ghibli. Inoltre, il conducente del pick-up ha deciso di liberare la berlina dalla sabbia con un potente sobbalzo invece di tirare la Ghibli in modo sistematico e lento.

Non si sa esattamente come e perché quella Maserati Ghibli sia finita nella sabbia. Tuttavia, possiamo dire con certezza solo una cosa: la riparazione di questa vettura costerà non poco al suo proprietario.

