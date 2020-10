Fiat attiva in materia di offerte. Non solo per i privati, ma anche per chi ha la partita IVA: vedi in particolare la promozione Fiat 500X per professionisti. Per il business. Anzitutto, è un noleggio a lungo termine. Di base, con Leasys Miles, è possibile noleggiare una Fiat 500X per 48 mesi senza anticipo e a un canone mensile a partire da 219 euro.

Promozione Fiat 500X per professionisti: quale aggiunta

Quindi, parti sempre con 219 euro mensili: il canone. In più aggiungi una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi. Nessun limite di percorrenza: “Pay per Use”.

Il prodotto è disponibile in due modi.

Nella formula “light”. Comprensiva di tassa di possesso, assicurazione Rca, Leasys App e assistenza stradale. Con la formula integrata “plus” che aggiunge copertura furto e incendio, la copertura danni e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Un esempio concreto di noleggio della 500X

Offerta valida per 500X 1.0 T3 120 CV MT E6D Urban. L’offerta include: 48 mesi e una percorrenza di 1.000 km.

Il cliente pagherà in aggiunta un importo variabile mensile per i km effettivamente percorsi al costo di 0,09 €/km per l’offerta base. E 0,18 €/km per l’offerta plus. I km percorsi verranno rilevati attraverso il servizio di info-mobilità Leasys I-Care.

Basta quindi fare da sé i calcoli per bene: più si supera quella soglia dei 1.000 km, più si paga.

Tutti gli importi si intendono IVA inclusa.

Offerta soggetta all’approvazione di Leasys: come fosse un finanziamento. Se ci sono le condizioni, si prosegue. A libera scelta di Leasys, con parametri di diversa natura.

