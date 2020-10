Fiat scatenata con le offerte: vedi in particolare la promozione Fiat 500 Hybrid ottobre 2020. Iniziativa valida fino a fine mese in caso di rottamazione. Per la 500 Pop 1.0 70 CV Hybrid il prezzo di listino di € 15.350 scende con la promo a € 12.850. Ma la promo con incentivo statale fa arrivare il prezzo a € 11.100 oppure € 9.600 solo con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank.

Promozione Fiat 500 Hybrid ottobre 2020: cosa sapere

C’è infatti un incentivo statale per l’acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2. L’incentivo statale nella fascia 61-90 g/km è pari a € 1.750, in caso di rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno € 2.000 IVA.

È invece pari a € 1.000 senza rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno € 1.000 + IVA.

Bonus ibride in esaurimento

Siccome i soldi per benzina e diesel sono finiti (bonus bruciati), quelli che finiranno presto sono per le ibride. Allora, verificare sempre sul sito del ministero dello Sviluppo economico la disponibilità dei fondi.

Esempio di rateazione con le nostre dritte

Anticipo € 0 – 96 mesi, prima rata a 30 giorni, prime 24 rate mensili di € 105,58 più successive 72 rate mensili di €157,72. Importo totale del credito € 10.207,29 (inclusi servizio marchiatura € 200 e Polizza Pneumatici € 66,29). Interessi € 3.346,47. Ecco a cosa stare attenti: agli interessi. Alla fine il dovuto è di € 13.916,76. TAN fisso 6,85% e TAEG 9,5%. Questo incide: il TAEG, che include interessi più costi di pratica amministrativa.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI