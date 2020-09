Lo sviluppo della Peugeot 308 è a buon punto

Uno dei progetti più ambiziosi e importanti su cui Peugeot sta attualmente lavorando è nientemeno che la nuova generazione della sua popolare Peugeot 308. Lo sviluppo della celebre berlina compatta è a buon punto e, per la seconda volta, l’auto è stata avvistata in pieno giorno mentre stava effettuando dei test su strada molto importanti che saranno fondamentali.

Lo sviluppo della nuova Peugeot 308 è a buon punto e, per la seconda volta, l’auto è stata avvistata in pieno giorno

La terza generazione della Peugeot 308 arriverà in un momento chiave, poiché stiamo vivendo tempi di cambiamento e transizione. L’elettrificazione sta guadagnando terreno e popolarità a un ritmo rapido, poiché la connettività sta guadagnando importanza e le tecnologie relative all’automazione della guida si stanno diffondendo in tutti i segmenti.

Se confrontiamo queste nuove foto spia con quelle pubblicate in precedenza, ci renderemo conto che Peugeot ha rimosso parte del denso camuffamento che ricopre il frontale. In particolare una buona parte della griglia è stata lasciata scoperta. Questo, aggiunto alla calandra inferiore e alle zone prive di mimetizzazione dei fari anteriori, ci permette di avere un’idea più chiara di come sarà quest’area dall’esterno.

In ogni caso, e nonostante la fitta mimetizzazione che indossa questo prototipo, possiamo anticipare che la nuova Peugeot 308 manterrà in una certa misura i “legami estetici” con il modello attuale. Tuttavia, si adatterà alla nuova filosofia di design che Peugeot sta applicando ai suoi nuovi lanci. Alcuni dei modelli che possiamo prendere come riferimento sono sia la Peugeot 208 che la Peugeot 508.

Tuttavia, la nuova Peugeot 308 farà un ulteriore passo avanti e farà il suo debutto con la nuova immagine aziendale Peugeot. Come anticipato in un precedente articolo, la nuova generazione della compatta francese sfoggerà il nuovo logo Peugeot. Utilizzerà la piattaforma Groupe PSA EMP2 , che lascia la porta aperta all’elettrificazione di questo modello. Qualcosa che avverrà grazie all’impegno che il produttore mantiene rispetto a questo tema.

Ti potrebbe interessare: Peugeot e-Traveller: debutta il nuovo multivan completamente elettrico

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI