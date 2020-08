Salone di Pechino 2020: confermato lo svolgimento per settembre

Dopo il rinvio a causa del coronavirus, il Salone di Pechino 2020 dovrebbe svolgersi verso la fine di settembre nella capitale cinese.

L’evento, che è il più grande salone automobilistico presente in Cina, si terrà ora dal 26 settembre al 5 ottobre mentre i media potranno prendere parte dal 26 al 27 settembre, come stabilito dal China Council for the Promotion of International Trade. Si tratta dello stesso programma annunciato ad aprile.

Salone di Pechino: l’edizione 2020 si svolgerà in completa sicurezza

Per rendere l’evento sicuro sia per i partecipanti che per i visitatori, gli organizzatori implementeranno varie misure di sicurezza. Al momento, però, non è chiaro se la capacità sarà limitata in qualche modo, secondo quanto affermato da Autonews Europe.

Il mese scorso, il COVID-19 si è diffuso in un mercato all’ingrosso di alimentari e carne presente a Pechino, infettando circa 335 residenti locali, secondo i funzionari cinesi. Per non perdere il controllo della situazione, il governo municipale di Pechino ha intensificato i test e bloccato le aree residenziali vicino al mercato. Il 6 agosto, i funzionari hanno dichiarato che tutti i pazienti infettati erano stati curati e dimessi dagli ospedali.

Il Salone di Pechino è uno degli eventi automobilistici più importanti del mondo fin dalla sua introduzione avvenuta nel 1990. Vi ricordiamo, infine, che la fiera si tiene ogni due anni in alternanza con lo Shanghai Auto Show.