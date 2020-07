È arrivata un’ondata di polizze accessorie nelle promozioni auto. Mai come in questi giorni, le Case sono scatenate con le offerte che contengono delle garanzie in più. Sono incluse nelle promo, sicché prendere o lasciare: o compri l’auto a rate con quel pacchetto di servizi, oppure non godi della promozione.

Ondata di polizze accessorie nelle promozioni auto: cosa sono

In concreto, per fare un esempio, Alfa Romeo mette spesso dentro la Polizza pneumatici nel finanziamento. L’auto costa 30.000 euro di listino? Costa 20.000 col finanziamento. Che include la Polizza pneumatici: si attiva in caso di foratura, con carro attrezzi gratis. Valore, per dare un’indicazione, di 100 euro. Idem per la Marchiatura cristalli anti-furto: in teoria tiene lontani i ladri. Valore indicativo di 50 euro. È così anche per le altre del Gruppo FCA.

Se non vuoi quelle polizze, no problem: la promo non c’è. Questo vale per qualsiasi Casa (di solito). Un altro esempio: la polizza Furto e incendio del valore di 1.000 euro. Sui siti danno un’indicazione di una città. Di solito Roma, una via di mezzo. Se compri l’auto a Napoli, però, sarà più cara perché qui ci sono più sinistri e più truffe Rca. Se compri l’auto a Bolzano, pagherai di meno.

Poi ci sono i servizi di ogni genere: manutenzione ordinaria, allungamento della garanzia rispetto a quella biennale.

Garanzie in più: sono preziose

Va detto che si tratta di polizze, garanzie, servizi molto utili. Il prezzo viene spalmato sulle rate, così si paga nella massima comodità. Generalmente, incidono sul Taeg, Tasso annuo effettivo globale, facendolo crescere. Non vediamo motivo per rinunciare alla promo solo perché ci sono quelle polizze. Di rado sono regalate.

Noleggio auto: tutto incluso

Ben diverso il discorso se si parla di noleggio auto a lungo termine per privati o partite Iva: i servizi nelle promo sono per forza inclusi. Senza, non ci potrebbe essere noleggio, che comprende un pacchetto unico in modo da far stare senza pensieri il cliente: versa il canone mensile e via. Non si occupa di assicurazioni, manutenzione, cambio gomme.