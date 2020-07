Vettel non vuole che Hamilton superi il record di Schumacher

Sebastian Vettel è ancora in dubbio per il prossimo anno. Il tedesco non ha ancora una squadra perché gli è stato detto qualche mese fa che deve lasciare la sua attuale squadra Ferrari. Vettel è sotto contratto con la scuderia di Maranello dal 2015, ma non è mai stato un matrimonio in cui ci sono state molte celebrazioni, anche se non si pente della sua scelta. Gli sarebbe piaciuto ottenere alcuni titoli mondiali, ma senza “rubare” il record del suo connazionale Michael Schumacher.

Vettel è andato alla Ferrari in modo da poter imitare in parte il lavoro del suo illustre connazionale Schumacher, diventando campione in una Ferrari. Non ci è riuscito. Il quattro volte campione del mondo non ha ottenuto un titolo mondiale pur avendo avuto più volte una macchina veloce. Questo è stato il motivo per cui a Maranello hanno deciso di dare a Charles Leclerc la possibilità di essere il primo pilota.

Vettel non rimpiange però la sua scelta per la scuderia italiana: “La Ferrari per me è sempre stata una sorta di sogno da ragazzo. Sono stato ispirato da Schumacher. Penso ancora che sia il migliore di sempre”. Il pilota di Heppenheim era ovviamente molto ansioso di vincere un titolo mondiale in una Ferrari. Non solo per se stesso ma segretamente anche per Michael Schumacher. ” Speravo di poter tenere alcuni campionati lontani da Lewis in modo che il record di Michael rimanesse” , ammette ridendo il tedesco su Motorsport.com.

