Vettel vuole mostrare alla Ferrari che il suo addio è un errore secondo Berger

Sebastian Vettel è uno dei protagonisti di questa stagione 2020 per la sua partenza dalla Ferrari e per l’incertezza sul suo futuro. Gerhard Berger ritiene che il tedesco sia in un buon momento e che voglia farlo notare alla Ferrari. La verità è che il quattro volte campione ha avuto la pressione nel 2019 di competere contro Leclerc, che è la scommessa futura di quelli di Maranello, e di recuperare dagli errori commessi nella seconda metà della stagione 2018. Berger crede che il suo obiettivo ora sia quello di dimostrare che la Ferrari ha preso la decisione sbagliata.

“Sebastian sembra essere nuovamente completamente mentalmente liberato, come se volesse mostrare alla Ferrari che non estendere il suo contratto sia stato un grosso errore. Inoltre, con questa macchina cattiva, non ha la pressione di dover vincere. In Ungheria abbiamo visto il vecchio Vettel di nuovo. Leclerc non ha avuto alcuna possibilità di batterlo “, ha detto in dichiarazioni raccolte dal portale F1 Insider.

La verità è che il tedesco ha tagliato il traguardo in sesta posizione all’Hungaroring grazie al fatto di aver adottato la giusta strategia. Quando è dovuto entrare ai box per cambiare le gomme intermedie per le gomme da asciutto, alla Ferrari avevano optato per la mescola morbida per entrambi i piloti. Tuttavia, Vettel ha sottolineato il loro errore e ha chiesto di cambiare. Pochi giri dopo, il suo ritmo era più veloce di quello del monegasco e ha concluso in vantaggio.

D’altra parte, le voci hanno collegato Vettel sia con Red Bull che con Aston Martin. Berger punta sulla sua firma per quest’ultima squadra per il 2021, come partner di Stroll o Pérez. Farebbe quindi parte della nuova incursione dell’importante marchio nella categoria regina. “Non ho nulla contro Sergio Pérez e Lance Stroll, ma Sebastian Vettel avrebbe lottato per diventare campione del mondo quest’anno con la Mercedes dell’anno scorso”, ha detto per finire riferendosi alla controversa auto di Racing Point.

