FIAT GOe LIVE: l’app per scoprire i vantaggi della nuova 500 Elettrica

FCA ha lanciato nelle scorse ore la nuova applicazione FIAT GOe LIVE creata dal team e-Mobility che simula virtualmente un qualsiasi percorso di viaggio per scoprire quanto si può risparmiare guidando la nuova Fiat 500 Elettrica.

In particolare, il nuovo applicativo consente di entrare nel mondo della mobilità elettrica in maniera semplice e immediata e rendersi conto dei possibili vantaggi di questo nuovo modo di muoversi e per scoprire quanto la mobilità elettrica sia affidabile ed innovativa.

FIAT GOe LIVE: FCA lancia una nuova applicazione per scoprire i vantaggi offerti dalla mobilità elettrica

Attraverso l’app FIAT GOe LIVE si può calcolare il possibile consumo di energia elettrica e la possibile CO2 risparmiata in tempo reale. Ovviamente, i valori cambiano in base a diversi fattori esterni come ad esempio le condizioni climatiche, lo stile di guida e lo stato e l’uso dell’auto.

Inoltre, l’applicazione assegna anche un punteggio con relative medaglie virtuali (bronzo, argento e oro) tramite un test, stimolando a migliorare il proprio stile di guida con consigli e suggerimenti per una guida più attenta e focalizzata sul risparmio di carburante e anidride carbonica.

La nuova app FIAT GOe LIVE sarà scaricabile presto sui dispositivi Android e iOS in maniera completamente gratuita. Dopo aver registrato l’account, si potrà accedere al mondo della mobilità elettrica.

Oltre alla simulazione dei viaggi e ai consigli per migliorare il proprio stile di guida, l’app consente di conoscere meglio la nuova Fiat 500 Elettrica. È possibile configurare il modello preferito in 3D all’interno dell’esclusivo spazio della Virtual Casa 500 ed effettuare il pre-booking online dell’edizione La Prima e avere informazioni su ecobonus ed incentivi statali riservati a chi sceglie un veicolo a zero emissioni inserendo semplicemente il proprio codice di avviamento.