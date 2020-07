In assenza di incentivi validi per tirare su il mercato delle auto nuove, sono le Case a dover fare tutto da sé. Con le offerte. Ecco la promozione noleggio Alfa Romeo Stelvio a luglio 2020, tramite Leasys. È un noleggio a lungo termine, quindi il cliente usa l’auto senza esserne proprietario. Né all’inizio né durante né alla fine: non c’è un riscatto del leasing o una maxi-rata finale uguale al Valore futuro garantito dell’acquisto tradizionale.

Promozione noleggio Alfa Romeo Stelvio a luglio 2020: 48 mesi

Anzitutto, parliamo di Stelvio 2.2 160 CV Super AT8 RWD. Prezzi IVA inclusa, perché è anche per i privati senza partita IVA la proposta.

Pronti via e non si paga niente: una bella entrata comoda.

Dopodiché, versi € 499 al mese per 48 mesi: è il canone di noleggio a lungo termine.

Ogni mese € 499 se percorri da zero a 1.000 km.

Se percorri oltre 1.000 km al mese, paghi € 0,09 al km in più con l’offerta base. Paghi invece € 0,18 al km in più con l’offerta plus.

I km percorsi li calcola il servizio di infomobilità Leasys I-Care.

Promozione noleggio Alfa Romeo Stelvio: cosa include

Nel canone, sono inclusi numerosi elementi.

Bollo auto: tassa di proprietà.

Rca obbligatoria con penale risarcitoria.

Assistenza stradale.

Servizio di infomobilità I-Care.

App gratuita per la gestione dei servizi.

Offerta plus, cosa cambia

E la plus, ha tassa di proprietà, Rca con penale risarcitoria, Furto e incendio con penale risarcitoria, servizio riparazione danni con penale risarcitoria, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio di infomobilità I-Care, app gratuita per la gestione dei servizi.