L’IndyCar ammette conversazioni con la Ferrari

Il capo della IndyCar Mark Miles ha confermato che la Ferrari ha recentemente aperto le porte per tentare la fortuna nella categoria americana, in seguito all’introduzione del limite di budget in F1. Tuttavia, non è favorevole a dire molto delle conversazioni che hanno attualmente con la Scuderia del cavallino rampante. Solo due settimane fa, Binotto ha confermato che stanno valutando la possibilità di entrare in IndyCar per trasferire il personale che dovranno licenziare a causa dell’arrivo del limite di budget in F1.

Miles afferma che IndyCar intrattiene buoni rapporti con la Ferrari, ma rifiuta di fornire dettagli sui colloqui con la Scuderia. “Ho letto quello che hanno detto e abbiamo rapporti con la Ferrari su molti livelli. Roger Penske di sicuro, il presidente IndyCar Jay Frye e il nostro staff tecnico. Ci sono comunicazioni, ma non voglio commentare a che punto sono le discussioni in questo momento “, ha dichiarato Miles in dichiarazioni al quotidiano Indy Star.

Il direttore della categoria americana riconosce che in questo momento non è un buon momento economico per iniziare nuove avventure, ma assicura che dal campionato non rifiutano l’ingresso di nuovi partecipanti. Tuttavia, Miles preferisce non anticipare gli eventi e quindi non rimanere deluso se la collaborazione non va avanti. “In generale, questi sono tempi difficili per realizzare questa iniziativa, ma ciò non significa che sia impossibile”, ha chiarito.

“Non ci siamo detti:” Non parleremo con nessuno “, ma il mio atteggiamento è lo stesso di quello che ho imparato qualche anno fa. Il fatto è che puoi avere un’ottima conversazione e pensare che le cose stiano andando bene, ma poi qualcosa non accade. O qualcosa può succedere e puoi avere buone conversazioni in modo rapido e inaspettato. Penso che abbiamo molto da offrire “, ha detto Miles per finire.

