Ferrari Testarossa: un tentativo mal riuscito di trasformare una Porsche 924

La Porsche 924 è stata una vettura entry-level della casa automobilistica tedesca non molto apprezzata. Tuttavia, l’esemplare che vi proponiamo in questo articolo meritava sicuramente un destino migliore di quello di essere trasformato in una discutibile replica della Ferrari Testarossa.

La vettura è disponibile all’acquisto sul sito Mobile ed è stata completamente trasformata in quanto presenta una parte frontale quadrata ispirata alla supercar di Maranello degli anni ‘80. In aggiunta, il veicolo vanta una nuova carrozzeria in alluminio che cerca di ricreare l’iconico design della Testarossa.

Ferrari Testarossa: il triste destino di una Porsche 924 trasformata in una brutta Ferrari

Altre caratteristiche proposte da questa replica riguardano il tetto targa, la finta copertura per il motore posteriore e dei cerchi bicolore con tanto di logo Ferrari. Le modifiche interne fatte a questa Porsche 924 includono un volante Momo con logo Ferrari e il badge del cavallino rampante presente sul cruscotto. Troviamo anche una console centrale rinnovata e un impianto audio Pioneer.

Sotto il cofano di questa falsa Ferrari Testarossa è presente un motore benzina a quattro cilindri da 2 litri che sviluppa una potenza di 125 CV ed è abbinato a un cambio manuale a 5 velocità proveniente da una 924 Turbo.

Naturalmente, le prestazioni sono ben lontane da quelle offerte dal 12 cilindri da 4.9 litri della Testarossa. Secondo le informazioni fornite da Mobile, l’auto ha percorso 78.000 km ed è disponibile al prezzo di 14.900 euro.