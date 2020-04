Dodge Viper: un clone della sportiva basata su Corvette è stata proposta in vendita

L’auto descritta in questo articolo potrebbe sembrare una Dodge Viper ma in realtà è una Chevrolet Corvette modificata, conosciuta con il nome di Saber. La vettura è stata proposta in vendita su eBay al prezzo di 29.950 dollari (27.576 euro) ed è un modello del 1976, il che significa che si basa su una Corvette C3.

La descrizione dell’annuncio di vendita riporta che soltanto due esemplari di questa particolare Viper basata su Corvette sono stati prodotti. Le somiglianze con la sportiva a due posti della casa automobilistica americana sono particolarmente evidenti.

Dodge Viper: in vendita su eBay un clone particolare basato su una Corvette C3

La parte anteriore, ad esempio, è arrotondata e sfoggia un enorme cofano motore proprio come la Dodge Viper. Inoltre, troviamo una carrozzeria personalizzata sui lati e sul retro. Le uniche parti prese dalla Chevrolet Corvette C3 sono le portiere e la forma del parabrezza e dei montanti anteriori.

Mentre la Viper è conosciuta principalmente per i suoi potenti motori che arrivano a una cilindrata massima di 8.4 litri, questa sorta di clone nasconde sotto il cofano un propulsore V8 SBC da 5.7 litri che troviamo praticamente sulla Corvette C3 di serie.

Secondo l’annuncio, il proprietario ha fatto restaurare l’otto cilindri e sembra essere in ottime condizioni con i suoi 350 CV di potenza. Accanto all’unità è presente una trasmissione automatica che scarica la potenza sulle ruote posteriori.

Dando un’occhiata al contachilometri, questa Corvette del ‘76 ha percorso 10.187 km, una cifra particolarmente bassa se consideriamo che ha ben 44 anni. Nonostante il prezzo e le caratteristiche allettanti, è improbabile che questa particolare Dodge Viper venga venduta nei prossimi giorni visto che è disponibile da oltre un anno.