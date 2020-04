UnipolSai rimborsa un mese di copertura RCA

La diffusione del coronavirus ha bloccato letteralmente la circolazione delle auto, quest’ultime lasciate a parcheggio a bordo strada oppure in garage. L’utilizzo della vettura è riservato soltanto in casi di emergenza come recarsi al lavoro oppure comperare i beni di prima necessità.

Detto ciò, il gruppo UnipolSai ha deciso di andare incontro agli oltre 10 milioni di suoi clienti, offrendo un rimborso di un mese della quota pagata per la polizza assicurativa. Per ottenere la somma, basterà semplicemente registrare i dati personali sull’apposito sito Internet, indicando anche la targa del veicolo e i dati del sottoscrittore della copertura RCA.

UnipolSai: l’iniziativa Un Mese Per Te permette di ottenere un rimborso della polizza assicurativa

Una volta che le informazioni immesse saranno convalidate, il sito di UnipolSai emetterà un codice sconto di importo pari a un mese di assicurazione. Ovviamente, quest’ultimo potrà essere usato per godere di un mese di copertura assicurativa senza spendere ulteriori soldi.

Come previsto, ci sono alcune condizioni da rispettare per poter usufruire di questa iniziativa. Innanzitutto, UnipolSai si rivolge a tutti i clienti che al 10 aprile 2020 abbiano una polizza assicurativa già sottoscritta con la compagnia. Tuttavia, l’iniziativa è valida anche per tutti coloro che hanno da poco rinnovato l’assicurazione.

Il voucher sarà inviato tramite SMS o e-mail e potrà essere utilizzato esclusivamente durante il rinnovo della copertura RCA, fino al 31 maggio 2021. Da specificare che questa promozione non è valida sulle polizze dei natanti e su quelle per i veicoli di flotte assicurate a libro matricola.

Nel caso in cui si abbiano più veicoli assicurati tramite UnipolSai, si potrà richiedere il codice sconto per ognuno. L’iniziativa Un Mese Per Te prevede, infine, un rimborso minimo di 20 euro nel caso in cui dovesse risultare un importo inferiore in seguito alla divisione del premio RCA per 12.