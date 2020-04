Promozioni FCA di aprile 2020: grande convenienza

L’Italia è ferma. Tutti sono rinchiusi nei loro appartamenti per combattere il coronavirus. Ma ci sono le promozioni FCA di aprile 2020. Che sono davvero convenienti, per tutti i marchi di FCA. C’è solo da scegliere in un ventaglio ampio di promozioni Fiat Chrysler Automobiles. Vediamo qualche esempio.

Promozioni FCA di aprile 2020: a distanza

Tutto chiuso, si diceva. Anche le concessionarie di tutte le Case. Però vediamo le promozioni FCA di aprile 2020. C’è un servizio dedicato a dealer e clienti per comunicare senza che nessuno debba uscire di casa: un processo innovativo di preventivazione che consentirà di svolgere online la trattativa commerciale. Proprio come avviene normalmente negli showroom.

Basta fissare un appuntamento telefonico, o via posta elettronica per ricevere un comodo link di connessione, senza che sia necessario installare nulla. Si usa una tecnologia consente quindi di gestire le relazioni a distanza.

Tutte le vetture e i veicoli commerciali finanziati con FCA Bank avranno la prima rata posticipata a gennaio 2021.

Promozioni FCA di aprile 2020: Alfa Romeo Stelvio

Spicca l’Alfa Romeo Stelvio che vedete nello splendido colore azzurro nella foto. Che cos’è Senza Confini? La soluzione finanziaria, Liberamente Alfa e Leasing. In 5 punti.

Ha i vantaggi di poter restituire la vettura a fine contratto a un valore garantito. C’è un sistema di garanzie che intervengono in caso di blocchi alla circolazione dei veicoli, di breve o lunga durata. In caso di blocchi alla circolazione di almeno 60 giorni in un anno, nel Comune di residenza o di lavoro, si può restituire anticipatamente l’auto. Senza dover corrispondere ulteriori rate mensili e senza alcuna penale. È previsto il rimborso delle spese di mobilità con mezzi alternativi, quali taxi e con conducente, in conseguenza a blocchi di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi. La Stelvio 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Super, da 349 € al mese con Liberamente Alfa “Senza Confini”. Promo € 44.000, anticipo € 14.070, durata 49 mesi, prima rata a 270 giorni – 40 rate mensili di € 349. Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 21.779,59. TAN fisso 4,49%, TAEG 5,39%. Chilometraggio totale 90.000 km, costo supero 0,05/km per chi ridà indietro la macchina.

Offerta Stelvio per il business

L’offerta di noleggio è riferita a Alfa Romeo Stelvio MY20 2.2 160 CV AT8 Super con cerchi da 19″. Canone mensile di 349 euro al mese e un anticipo di 13.450 euro (Iva inclusa). L’offerta include 36 mesi e 60.000 km. Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo: un noleggio speciale. I servizi? Copertura Rca con penale risarcitoria, tassa di proprietà, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria; incendio e furto con penale risarcitoria, riparazione danni con penale risarcitoria, servizio di infomobilità I-Care. E utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi.

Quattro offerte gustose FCA