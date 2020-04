FCA Poland si unisce alla lotta contro il coronavirus con le sue auto

FCA Poland si unisce alle attività a supporto della lotta contro il virus COVID-19. La compagnia consegnerà un totale di 14 auto dal suo parco dimostrativo per le prossime settimane. Queste auto completeranno la flotta di veicoli a supporto delle attività svolte a livello centrale dal Corpo dei vigili del fuoco, della polizia e della protezione civile, con scopi amministrativi e di fornitura, come il trasporto di articoli sanitari necessari, quali tute, maschere, guanti (PSP e OSP) o pasti per servizi medici (ZHP, Fondazione).

La flotta è composta da unità di Alfa Romeo Giulia Veloce, Fiat Tipo S-Design e del crossover Fiat 500X Sport, oltre a veicoli commerciali quali Fiorino Cargo e Talento. Presenti inoltre anche la Renegade in versione fuoristrada Trailhawk, così come Compass, Wrangler nei modelli Rubicon e versioni Unlimited e il top Grand Cherokee.

“Le attività quotidiane della nostra azienda comprendono il soddisfacimento delle esigenze dei clienti nel campo della mobilità, quindi vogliamo implementarle ancora di più in relazione ai servizi nazionali che combattono oggi per la salute e la sicurezza dei polacchi”, afferma Rafał Grzanecki, direttore marketing di FCA Polonia. – Nel nostro parco auto abbiamo un’ampia una gamma di city car, furgoni e SUV che possono migliorare significativamente le attività di polizia, vigili del fuoco e paramedici “.

Le prime auto sono state consegnate negli ultimi giorni di marzo, le consegne successive si terranno questa settimana. Le vetture Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Fiat Professional di FCA Poland vanno alle seguenti istituzioni: Anikar Foundation, Hufiec ZHP Wola, sede nazionale dei vigili del fuoco di stato (PSP) della capitale Varsavia, quartier generale provinciale dei vigili del fuoco di stato Mazovia a Varsavia, distretto di Komeda dei vigili del fuoco di stato a Sokołów Podlaski, vigili del fuoco volontari (TSO) Nowy Dwór Mazowiecki, OSP Białołęka, TSO Marki, OSP Stara Miłosna, TSO Dziekanów Polski, OSP Skolimów.

