Ferrari SF90 Stradale: un video ufficiale mostra il processo di produzione

Le prime consegne ai clienti che hanno acquistato la nuova Ferrari SF90 Stradale, la prima ibrida plug-in della casa automobilistica modenese, partiranno ufficialmente entro la fine di quest’anno.

Per ingannare l’attesa, il cavallino rampante ha condiviso su YouTube un interessante video che mostra nel dettaglio il processo di produzione della innovativa supercar ibrida. Come molte altre auto presenti sul mercato, la SF90 Stradale viene realizzata attraverso una combinazione di robot, computer avanzati e persone altamente qualificate.

Ferrari SF90 Stradale: ecco un video ufficiale in attesa delle prime consegne

L’uomo però svolge un ruolo molto importante nel processo di assemblaggio della vettura rispetto alla maggior parte delle altre auto. Ad esempio, il filmato mostra le basi del veicolo che vengono saldate a mano piuttosto che dai robot. Inoltre, un gruppo di lavoratori Ferrari ha il compito di verniciare lo strato di base di ogni singola Ferrari SF90 Stradale prima che i robot prendano il controllo e finiscano il lavoro.

La clip non si concentra esclusivamente sul processo di produzione ma mostra anche il dietro le quinte del design, dalla modellazione esterna a quella interna. Parlando dell’abitacolo, questo viene progettato anche grazie all’uomo e alle macchine. Queste ultime si occupano di tagliare la pelle prima che le parti vengano assemblate a mano.

La SF90 Stradale è il modello di produzione in serie più veloce mai costruito dalla casa automobilistica modenese per un uso stradale, offrendo performance molto simili a LaFerrari ma ad un prezzo più allettante.

Sotto il cofano troviamo un motore V8 biturbo da 4 litri affiancato da tre propulsori elettrici che sviluppano una potenza complessiva pari a 1000 CV. Maranello afferma che la sua supercar plug-in hybrid è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,7 secondi mentre la velocità massima raggiunta tocca i 340 km/h.