Attraggono le promozioni Jeep del secondo mese dell’anno. Sono numerose e ben evidenziate sul sito della Casa: ne abbiamo selezionata una, che trovate in basso. Si tratta della promozione Jeep Renegade a noleggio a febbraio 2020. Perché questa? Perché è particolare, sfiziosa.

Con Jeep Miles by Leasys, è possibile noleggiare una Jeep Renegade per 48 mesi senza anticipo e a un canone mensile a partire da 229 euro. A cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi. Nessun limite di percorrenza: paghi per quanto la usi. Il prodotto è disponibile nella formula “light”. Oppure c’è la formula integrata “plus”. Le due soluzioni potranno essere abbinate a tutte le motorizzazioni e gli allestimenti di Renegade, anche alla versione ibride plug-in in uscita nel 2020. In dettaglio.

Promozione Jeep Renegade a noleggio a febbraio 2020 in dettaglio

L’offerta è valida per la Renegade 1.6 Multijet 120cv Longitude. Include: 48 mesi e una percorrenza di 1.000 Km.

Il cliente pagherà in aggiunta un importo variabile mensile per i km effettivamente percorsi al costo di 0,09 €/km per l’offerta base e 0,18 €/km per l’offerta plus.

I km percorsi verranno rilevati attraverso il servizio di info-mobilità Leasys I-Care.

Servizi inclusi per offerta base

Vediamo cosa comprende il livello 1.

Copertura Rca con penale risarcitoria,

tassa di proprietà,

assistenza stradale,

servizio di infomobilità I-Care,

utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi.

Servizi inclusi per offerta plus

E invece il livello 2? Eccolo.