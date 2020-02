Gustose le promozioni Fiat di febbraio 2020. Ce n’è di tutti i tipi e per tutte le tasche. Il sito della Casa è sempre chiaro in materia, seppure non mancano le note scritte a piè di pagina un po’ in piccolo. Vediamone 3 per i privati, fra le tante. Sino a fine mese, su un numero limitato di vetture in pronta consegna. Previa approvazione FCA Bank.

Promozioni Fiat di febbraio 2020: Panda

Finanziamento “MiniRata”: Panda Pop 1.2 69 CV Euro 6d-TEMP. Si parte da un prezzo (IPT e contributo PFU esclusi) di listino di € 11.600. Il prezzo promo è di € 9.375 oppure € 7.875 solo con finanziamento “Contributo Prezzo MiniRata” di FCA Bank. Anticipo zero, durata 96 mesi. Le prime 24 rate mensili di € 98,96 più successive 72 rate mensili di € 133,47. Importo totale del credito € 8.952,28. Inclusi spese istruttoria € 300, servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici €6 6,28 oltre alla polizza SempreNuova facoltativa con durata massima copertura di 60 mesi e di € 495. Ci sono interessi € 2.696,96. Importo dovuto € 12.028,44. TAN fisso 6,45% e TAEG 9,39%.

Offerta Fiat Tipo

Tipo Street 5 Porte More 1.4 95 CV Euro 6d-TEMP benzina con Radio Uconnect™ 5” live touchscreen con Usb e Bluetooth, comandi radio al volante e interni neri. Listino € 17.550, promo € 14.000 oppure 12.500 € solo con finanziamento Contributo Prezzo. Anticipo zero, 72 rate mensili di € 223. Credito di € 13.065,72 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00). Interessi € 2.738,28. Dovuto di € 16.077. TAN fisso 6,45% e TAEG 9,02%.

Gamma 500L, quali proposte della Casa

500L 1.4 95 CV Euro 6d-TEMP benzina. Listino € 18.650, promo € 15.000 oppure € 13.500 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Anticipo zero, 72 rate mensili di € 240. Importo del credito € 14.065,72 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00). Interessi € 2.962,28. Importo dovuto € 17.301. TAN fisso 6,45% e TAEG 8,88%.

