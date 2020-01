Fiat Chrysler e TomTom: accordo globale

TomTom, il principale specialista indipendente della tecnologia di localizzazione, ha annunciato oggi che fornirà a FCA mappe, navigazione e servizi live per il nuovissimo sistema di infotainment di bordo Uconnect 5. I conducenti dei prossimi veicoli Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia e Ram Trucks beneficeranno di una vasta gamma di funzionalità innovative fornite da TomTom, tra cui: mappe IQ, traffico, veicoli elettrici (EV) e servizi connessi , previsione della destinazione e interfaccia utente. I primi modelli equipaggiati con Uconnect 5 usciranno nel 2020.

“Siamo lieti di sviluppare le nostre relazioni a lungo termine con FCA”, ha affermato Antoine Saucier, amministratore delegato di TomTom Automotive. “FCA sarà la prima casa automobilistica a offrire aggiornamenti automatici delle mappe via etere ai conducenti di tutto il mondo, grazie a TomTom IQ Maps.”

Uconnect 5 include l’intera gamma del traffico TomTom e dei servizi connessi. Ciò include i servizi EV che mostrano i punti di ricarica e la loro disponibilità. Una novità per i veicoli FCA, la mappatura della gamma dinamica aiuterà i conducenti di veicoli a motore elettrico e a combustione interna a visualizzare l’autonomia del veicolo mostrando quanto possono guidare sulla loro mappa. Se la batteria o il carburante non sono sufficienti per raggiungere la destinazione selezionata, al conducente verrà richiesto tramite un avviso sullo schermo di navigare verso un punto di ricarica o una stazione di rifornimento. All’utente verrà fornito un confronto dei costi delle stazioni di ricarica / rifornimento disponibili che si trovano nel raggio d’azione.

La previsione della destinazione è una nuova funzionalità che consente al sistema di apprendere quando è il momento di chiedere al conducente una guida verso uno dei luoghi preferiti dell’utente. La soluzione integrata di TomTom verrà visualizzata sia sulla console centrale che sugli schermi dei cluster, con un’interfaccia utente TomTom, sia in termini di aspetto che di aspetto.

Questo approccio integrato implica che il sistema Uconnect 5 può proiettare corsia mobile e guida svolta per svolta, nonché autovelox, traffico e avvisi di pericolo sullo schermo del gruppo del veicolo. Questa funzione riduce il movimento laterale della testa, consentendo ai conducenti di concentrarsi sulla strada per una guida fluida e sicura.