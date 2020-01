Dodge Stealth R/T: una delle sportive più interessanti degli anni ’90 è in vendita

Se avete nostalgia degli anni ‘90, allora ne avrete ancora di più dopo aver visto questa Dodge Stealth R/T del 1991 come nuova. Meglio conosciuta come Mitsubishi 3000 GT in tutto il mondo e Mitsubishi GTO in Giappone, la coupé sportiva fu venduta anche come Dodge Stealth in seguito ad un accordo con Chrysler che aveva bisogno di una vettura ad alte prestazioni nella sua gamma prima di introdurre la Viper.

Indipendentemente dal nome utilizzato, la sportiva giapponese è stata una vetrina tecnologica poiché troviamo caratteristiche come la trazione integrale, il sistema di climatizzazione digitale, i comandi al volante e un CD changer disponibile come optional. Bisogna tener presente che stiamo parlando del 1991, quando la maggior parte di queste funzionalità erano parecchio rare.

Dodge Stealth R/T: un esemplare del 1991 in ottime condizioni è acqusitabile nell’Ohio

Questa Dodge Stealth R/T nasconde sotto il cofano un motore benzina V6 (6G72) da 3 litri capace di sviluppare una potenza di 304 CV e 417 nm di coppia massima. Accanto al propulsore troviamo un cambio manuale a 5 rapporti.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica americana, il veicolo è in grado di scattare da 0 a 96 km/h in circa 5-6 secondi. Si tratta di un’auto che è stata molto veloce negli anni ‘90 e lo è ancora ora se messa a paragone con alcune vetture. Questa lunga introduzione ci porta alla Stealth R/T messa in vendita da Marshall Goldman Motor Sales nel Cleveland (nell’Ohio) al prezzo di 32.900 dollari.

Il veicolo ha percorso solo 1690 km e combina un esterno completamente bianco (inclusi i cerchi in lega a cinque razze) con interni in pelle rossa. Il venditore sostiene che modelli con questo chilometraggio e in queste condizioni sono estremamente rari. Infine, la Stealth dispone tutte le funzionalità sopracitate come la trazione integrale e il volante multifunzione.