Dodge Charger: questo esemplare sembra uscito da un’apocalisse di zombie

Un concessionario di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram presente nel Sud Carolina sta mettendo in mostra un particolare esemplare della Dodge Charger 2019 che potrebbe spaventare i visitatori per via della sua particolare livrea. Qualcuno del concessionario avrebbe deciso di installare un involucro personalizzato in stile zombie per riuscire a vendere questa Charger in pochissimo tempo.

Nella breve descrizione, il venditore afferma che si tratta di un’edizione limitata speciale che “sembra essere uscita da un’apocalisse di zombie con tutta la potenza di una Scat Pack“. Non possiamo mettere in dubbio quanto riportato dal concessionario ma, se questa vettura fosse davvero un’edizione limitata speciale, è la prima volta che ne sentiamo parlare.

Dodge Charger: una R/T Scat Pack molto particolare è in vendita in America

La buona notizia è che è possibile rimuovere l’involucro personalizzato per recuperare l’aspetto originale di questa Dodge Charger R/T Scat Pack 2019. In ogni caso, sotto allo spaventoso cofano troviamo il motore Hemi V8 da 6.4 litri che sviluppa una potenza di 485 CV e 644 nm di coppia massima.

La potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 8 velocità con un differenziale a slittamento limitato. Tali numeri permettono alla berlina muscolosa di scattare da 0 a 96 km/h in 4,3 secondi e di terminare il quarto di miglio in 12,4 secondi.

Tutti gli interessati a questa Dodge Charger Zombie Edition possono portarsela a casa pagando 37.999 dollari. Si tratta sicuramente di una cifra allettante visto che la stessa vettura viene venduta sul sito Web di Dodge a 41.740 dollari. Inoltre, bisogna considerare che il rivenditore potrebbe scendere di prezzo in fase di trattativa.