FCA lancia un sito Web sulla diversità dei rivenditori

FCA ha lanciato un nuovo sito sulla diversità dei concessionari progettato per supportare ed espandere il numero di concessionari di proprietà e gestiti da minoranze e donne. Il sito – www.minoritydealers.com – fornisce una stanza di raccolta di informazioni che vanno dalle storie di successo e dai riconoscimenti dei rivenditori a una procedura di candidatura online per coloro che sono interessati ad entrare a far parte della rete aziendale di oltre 2.600 rivenditori in USA.

Il team Diversity Network Dealer di FCA si impegna a supportare il team Operations Network dei rivenditori nel reperire candidati creando una pipeline di candidati pronti per la rete di concessionari attraverso il nuovo sito Web. Un ulteriore obiettivo è fornire ai candidati l’opportunità di candidarsi online utilizzando un sito Web crittografato sicuro e garantire la consapevolezza che il sito Web esiste come risorsa.

“Questo sito ora fornisce un collegamento diretto a ciò che stiamo facendo qui alla FCA quando si tratta di una crescente diversità tra i nostri rivenditori”, ha dichiarato Phil Langley , Responsabile dello sviluppo della rete. “Sappiamo che una concessionaria opera al massimo delle sue potenzialità quando riflette la comunità che serve”.

Il sito funziona in tandem con il programma di investimenti per i rivenditori, che è stato lanciato all’inizio del 2018. Il programma fornisce supporto finanziario a persone comprovate e ad alto potenziale che desiderano gestire una concessionaria Chrysler-Dodge-Jeep-Ram o Alfa Romeo-Maserati, ma hanno fondi limitati. Il programma cerca di abbinare potenziali rivenditori a mercati specifici in cui possono avere successo.

Alla fine del 2018 FCA contava 177 rivenditori di proprietà di minoranze, con un aumento del 57% dal 2010. FCA è ora al secondo posto nei negozi di proprietà di minoranza per l’industria automobilistica statunitense. Ci sono anche 317 concessionarie di proprietà di donne.

“Dobbiamo mantenere solide relazioni con i nostri rivenditori di minoranza e con i siti di proprietà di donne”, ha affermato Eric Wong, Senior Manager della rappresentanza del mercato dei rivenditori, diversità e tecnologia. “Questo sito fornisce un canale in modo che FCA possa fornire supporto per aiutare i nostri rivenditori a raggiungere il successo finanziario.”

FCA condurrà interviste ai candidati per le persone ad alte prestazioni interessate ad aderire alla rete di concessionari FCA al National Automobile Dealers Association Show di Las Vegas. Le interviste si terranno al Waldorf Astoria il 15 febbraio e il 16 febbraio.