Le offerte che riguardano il noleggio a lungo termine per il business sono sempre molto semplici. Lo è pure la promozione Fiat 500X per il business a gennaio 2020. Di base, va detto che chi ha la partita IVA prende la macchina in affitto per un certo numero di anni, liberandosi di tutti i pensieri legati alla proprietà della vettura: acquisto, manutenzione, assicurazioni e altro.

Promozione Fiat 500X per il business: come funziona

Versi un anticipo di 8.400 euro per la Fiat 500X 1.0 120 CV Urban.

Versi un canone per 36 mesi e 60.000 km: 199 euro al mese.

Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo. Il sito della Casa dice che gli importi sono con IVA inclusa. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli, all’approvazione di Leasys. L’offerta è valida sino al 31 gennaio 2020.

Offerta 500X: cosa include

Il noleggio a lungo termine comprende, fra l’altro:

copertura Rc auto con penale risarcitoria,

con penale risarcitoria, assistenza stradale,

manutenzione ordinaria e straordinaria,

copertura incendio e furto con penale risarcitoria,

riparazione danni con penale risarcitoria,

servizio di infomobilità I-Care,

utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi.

A cosa stare attenti quando si legge il contratto di noleggio

I contratti di noleggio sono particolarmente complessi. In particolare, va fatta attenzione alle clausole che riguardano le penali risarcitorie. Per esempio, se causo un danno con colpa al 100%, qual è l’esborso che mi viene addebitato? E in caso di furto o incidente?